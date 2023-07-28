İstanbul ve 4 ilde yasak başladı: Bugün gece yarısına kadar tamamen yasaklandı

Düzce 'nin Karadeniz 'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca 'da da denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Rüzgar ve dalgaların oluşturduğu tehlikeli rip akıntısı nedeniyle denize girmenin güvenli olmadığı belirtildi. Sahilde görevli cankurtaranlar, az sayıda vatandaşı denize girmemeleri konusunda uyardı.

Tatilciler ve Yerel Halk Etkilendi

Yasaklamaların başlamasıyla birlikte, tatilciler ve bölge halkı hayal ettikleri deniz keyfinden mahrum kaldılar. Tatil için bölgeye gelen turistler ve yazlık sahibi olanlar, denize girememenin hayal kırıklığı içinde. Ancak bu yasakların amacı, vatandaşların güvenliği ve can güvenliğini korumak olduğu unutulmamalı.

Denize girmek isteyenlerin önceden hava durumu uyarılarını dikkatlice takip etmeleri önemlidir. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde hava koşulları hızla değişebilir ve tehlikeli olabilir. Rüzgarın şiddetini ve dalga yüksekliğini bilmek, güvenli bir deniz keyfi için kritik önem taşır.