Pivot Door, Proje Bodrum villalarının kapılarını yapıyor!

Pivot Door, üstün kalite ve tasarım anlayışıyla bilinen köklü bir firma olarak öne çıkıyor. Şirket, inovatif çözümleri ve estetik yaklaşımıyla kapı sektöründe uzun yıllardır başarıyla faaliyet gösteriyor. Proje Bodrum'un kapılarının da bu marka tarafından üretilmiş olması, projeye ayrıcalıklı bir dokunuş katıyor.

Pivot Door'un üst düzey yöneticilerinden Dış Ticaret Müdürü Murat Bakkal, şirket olarak Proje Bodrum'un kapılarını üstlenmekten büyük bir gurur duyduklarını belirtiyor. Bakkal, "Proje Bodrum gibi prestijli bir projede yer almaktan dolayı çok heyecanlıyız. Villaların kapıları, mimari açıdan projenin önemli bir parçasını oluşturuyor ve bu noktada en kaliteli ürünleri sunmak büyük bir sorumluluktur. Pivot Door olarak, modern tasarım anlayışımızla ve işlevselliği bir araya getiren kapılar üretiyoruz. Bu projede yer alarak, Proje Bodrum'un eşsiz güzellikteki villalarına katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." diyor.

Pivot Door'un kapıları, geleneksel kapı tasarımlarından farklı bir bakış açısı sunuyor. Etkileyici mimarisi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan kapılar, Proje Bodrum'un modern ve zarif çizgisine tam uyum sağlıyor. Şirketin sunduğu çeşitli renk ve malzeme seçenekleri de her zevke hitap eden özelleştirilebilir seçenekler sunuyor.

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da yer alan Proje Bodrum'un kapılarının yapımını üstlenen Pivot Door, estetik ve işlevselliği bir araya getiren üstün kaliteli kapılarıyla projeye değer katıyor. Şık tasarım anlayışı ve modern mimarisiyle Proje Bodrum, konuklarına unutulmaz bir tatil deneyimi sunmaya devam edecek.







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