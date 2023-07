Nilay Arslan: Bilinçaltını değiştir hayatın değişsin

Bioenerji ve Bilinçaltı Dönüşüm Eğitmeni Nilay Arslan, duygularımızın bilinçaltımız tarafından kontrol edildiğini söylüyor: "Bilinçli zihnimiz; zihnin mantık ve akıl yürütme kısmından sorumludur. Bilinçli zihnimiz sayesinde hesap yaparız, günümüzü planlarız ve istediğimiz her türlü hareketi hayata geçiririz. Yapmakta olduğumuz şeyin yüzde 100 farkındayızdır. Bilinçaltı zihin ise istem dışı yaptığımız eylemleri kapsar; nefes almak, kalbimizin atması gibi. Duygularımız da bilinçaltımız tarafından kontrol edilir. Bu nedenle hiç istemesek de bazı durumlarda korku, stres veya depresyon gibi hisleri yaşarız. Bilinçaltı ayrıca inançlar ve hafızanın saklandığı yerdir. Bu nokta özel öneme sahiptir ve günümüzde çok yaygın olan 'olumlamaları' doğru kullanabilmek için iyi anlaşılması gerekir."



BİLİNÇALTI SEVMEDİKLERİNİ DE SEÇER O NEDENLE ŞİFALANIRILMASI GEREKİR

Arslan'ın verdiği bilgilere göre; hayatımızı bilinçaltımız şekillendiriyor: "Bilinçli zihinle yapılan olumlamalar daima bilinçaltı filtresinden geçirilir ve inanç sistemine uygun olmayan her şey reddedilir. Karar, eylem, duygu, davranışların yüzde 72'lik kısmı bilinçaltından gelir. Biz hayatı kendi arzu ve isteklerimiz doğrultusunda yaşıyor olduğumuza inanabiliriz ama sadece yüzde 28'lik kontrol gücümüzle ve özgür irademizle maalesef acınacak haldeyiz. Seçimleri yapan odur. Zannederiz ki o kazağı biz aldık, o diş macununu biz tercih ettik, eşimizi kendimiz seçtik. Oysa bunlar bilinçaltımızın tezahürüdür. Sorun şu ki; bilinçaltı sevmediklerini ve istemediklerini de seçer. O nedenle arındırılması, şifalandırılması gerekir. Hayatımız çok küçük yaşlardan itibaren süregelen bilinçaltı programlanmasının bir yansımasıdır. İş, para, ilişkiler anlamında kendi istediğimiz hayatı kurabilmemiz için inançlarımızı sorgulamamız çok önemlidir."



SİZ İSTEMEDİĞİNİZ SÜRECE HİÇBİR DÜŞÜNCE DUYGULARINIZI TETİKLEMEZ

Bilinçaltımızı yönlendirmenin mümkün olduğunu dile getiren Nilay Arslan, bunun için olumlu duygu ve düşüncelere odaklanmamız gerektiğini belirtiyor: "Birçok kişi, hayatlarında daha tatmin edici bir işi, daha iyi ekonomik koşulları, daha uygun bir ilişkiyi kaçırır. Çünkü önlerindeki fırsatı görememelerine neden olan negatif düşüncelere sahiptirler. Eğer herhangi bir şeyin eksik olacağını düşünüyorsanız, gerçekten de eksik olacaktır. Çünkü bu durumda bilinçaltı zihin çalışır. Korkuyorsanız ve endişeliyseniz, bilinçaltı bunun kat ve kat fazlasını enerjiyle birleştirip size geri verecektir. Hiçbir düşünce, siz istemediğiniz sürece inanca dönüşmez ve duyguları tetiklemez. Negatif bir bilinçaltı kod geldiğinde, ona inanmamayı seçebilirsiniz. Onu, daha iyi hissettiren bir düşünceye çevirebilirsiniz. Bilinçaltınız sizi koruma mekanizmasıyla çalıştığından, size korku verdiği anda onu dinleyin, korkunun üzerinde çalışarak inançlarınızı olumlu duygular üzerine inşa edin, değiştirin. Yaptığımız bilinçaltı temizliği seanslarındaki çalışma ve anlayış budur. Bu tekniğin amacı; kişinin stres, kaygı ve travmalarının üstesinden gelmesine yardımcı olarak duyguyu hafifletmektir."



BAKARA SURESİ'NDEN ÖRNEK

Bilinçaltının üst bilincin neredeyse üç katına yakın olduğunu, düşündüğünüz ne ise bilincin bunu emir olarak aldığını, düşünceyi ya da korkuyu bilinçaltına atarak bunu gerçekten yaşatacak olaylarla bizi imtihana soktuğunu dile getiren Nilay Arslan, Kuran'dan örnek veriyor: "Bakara Suresi'nin 284'üncü ayeti, 'İçinizden geçeni (bilinçten) açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sorar. Bilinçlerinizde düşündüğünüz ne varsa, gizleseniz de bir gün size bunu yaşatır' der. Bakın burada 'olumlu-olumsuz', 'güzel-çirkin' diye ayırmıyor. 'Allah bir gün bunu size yaşatır' diyor. Bir fiili ya da ameli gerçekleştirmeden önce düşünürüz. İşte kaderin içindeki kaderi de bu şekilde değiştirebiliyoruz."



ALGI DEĞİŞTİĞİNDE HİSLER DE DEĞİŞİR

Peki bilinçaltımızı temizleyebilir miyiz? Nilay Arslan bunun için 'algı'mızı değiştirmemiz gerektiğini dile getiriyor: "Dünyaya gözümüzü açtığımız andan bulunduğumuz yaşa kadar bütün davranışlarımızın, duygularımızın, yaşadığımız her şeyin sebepleriyle beraber depolandığı zihinsel olaydır bilinçaltı.

Bazı danışanlarımın duruma 'Bilinçaltı temizliği yaptırmak istiyorum', 'Gereksiz şeyleri silelim' gibi tamamen bilinçsizce yaklaşımlarıyla karşılaşıyorum. 'Bilinçaltı temizliği'nden anlaşılması gereken şeyin süpürme, temizleme olmadığı açık. Bilinçaltı temizliğinden kasıt; insanlara olumsuz duygularıyla baş etme becerilerinin kazandırılmasıdır. Hepimizin aşırı duyguları, aşırı öfke, korkuları var. Ancak bu duygularda kalmak bizim algımızla alakalı. Algı değiştiğinde hisler de değişir. Asansöre ya da uçağa bindiğinizde, orada olan bir başkasından farklı bir deneyim yaşarsınız. Sizin için eğlenceli olabilen yolculuk, bir başkası için eziyete dönüşebilir."



DÜŞÜNCENİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 21 GÜN KURALINI UYGULAYIN

Nilay Arslan, bilinçaltımızı etkileyen düşüncelerimizi değiştirebilmek için "21 gün kuralı"na uymak gerektiğini söylüyor: "Bir davranışı veya düşünceyi 21 gün süreyle devam ettirmek, kurulan yeni nöron bağlantısı sayesinde o davranışı alışkanlık haline getirmemizi, o duygu ve düşünce içinde kalmamızı sağlar. Bilinçaltı 6 yaşındaki çocuk zekâsına sahiptir. Çocuk ruhlu olan insanın da öğrenme kabiliyeti çok yüksektir. Çok ciddi katı olan insanların öğrenme kabiliyeti düşüktür. Her şeyi aşırı derecede ciddiye alan insanların hayatları zor ilerler. Bu kişilere enerjiler yardımcı olamaz. Kin, nefret, öfke de buna dahildir. Karar, eylem, duygu, düşünce, kontrol, manipüle ve hükmeden düşünce büyük oranda bilinçaltına bağlı olduğu için kök inanç duygu bulunup, üzerinde çalışılmalıdır. Buna ek olarak doğru olumla teknikleri de bilinçaltını kodlamaya yardımcı olur. Çabamız ve emeğimiz kadar sonuç alabileceğimizi unutmamalıyız."



