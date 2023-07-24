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    • Yaşam
    • 24.07.2023 18:04
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    • 24.07.2023 19:20
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    İstanbul, Büyükçekmece'de kan donduran olay! Yaşlı bakım evindeki görüntüler büyük infial yarattı! Çalışan gözaltına alındı

    İstanbul, Büyükçekmece'de özel bir yaşlı bakım evinde hastaya yapılan zulüm sosyal medyada büyük infial yarattı. Söz konusu mide bulanduran görüntülerde bir bakım evi çalışanının hastalara yaptığı işkence yer aldı. İstanbul Valiliği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı. Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi. Öte yandan Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ndeki görüntülerde, engelli vatandaşa işkence eden N. C. gözaltına alındı.

    Büyükçekmece’de kan donduran görüntüler!

    Büyükçekmece'de, bir engelli bakımevinde bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu.



    Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı.



    Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hasta ile dalga geçen çalışan kadın çalışan tarafından kaydediliyor.



        Bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışana görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ediyor.



        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı.Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi. Merkezde kalan engelli vatandaşlar, insanca muamele görecekleri bakım evlerine yerleştirilmeye başlandı.



        İSTANBUL'DAKİ ÖZEL BAKIMEVİ KAPATILDI
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastaya şiddet olayının gerçekleştiği İstanbul'daki özel bakımevinin, idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

        Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görevli personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

        Olayın paylaşılmasının ardından, İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ivedilikle, ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir.



            Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Celal Çamur sosyal medya hesabından görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş olduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

            Celal Çamur şu ifadeleri kullandı;

            Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur. Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



            GÖZLATINA ALINDI
            Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'ndeki görüntülerde, engelli vatandaşa işkence eden N. C. gözaltına alındı.

            YAŞLI BAKIM EVİNDE İŞKENCE YAPAN CANİ YAKALANDI I VİDEO İZLE

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            Haberler Yaşam İstanbul, Büyükçekmece'de kan donduran olay! Yaşlı bakım evindeki görüntüler büyük infial yarattı! Çalışan gözaltına alındı
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