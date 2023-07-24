Diyarbakır'da vahşet: Parçalara ayrılmış ceset suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş'ın amcasına ait çıktı!

Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesi Dadaşağılı mezrasında arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞININ AMCASI...
Ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 3 gün önce öldüğü değerlendirilen şahsın "Kapkaç baronu" olarak adını duyuran organize suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş'ın amcası 84 yaşındaki F.D. olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.