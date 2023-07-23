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    Taksici terörü! Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü

    Şehrin göbeğinde bir taksici terör estirdi. İstediği fazla parayı vermeyen turist kadın müşteriyi hastanelik etti. Kadını tekme tokat döven taksici A.K.'nin çalışma izni İBB tarafından iptal edildi.

    ’sarı’ terör

    İstanbul'da taksicilerin bir bölümü, müşterileri canından bezdirdi. Kimileri büyük AVM'lerin önüne park edip özellikle yabancı turistleri bekledi. Yerlileri "Doluyuz" diyerek araca almak istemedi. Kimileri taksimetreyi açmayıp yüksek ücret istedi. Kimileri de istediği paraya vermeyen müşterileri hastanelik etti.

    En son benzer saldırı, Beyoğlu Tarlabaşı'nda gerçekleşti. Dün sabah, yabancı bir kadını istediği yere götüren taksici A.K., iddiaya göre fazla para istedi. Kadın vermedi. Araçtan inen gözü dönmüş adam, kadına tekme tokat girişti. Elindeki paraları kapıp olay yerinden kaçarcasına gitti.

    Kan revan içinde kalan kadının imdadına, çevredekiler yetişti. Zavallı kadını teselli etmek istedi. Şok geçiren kadın, uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar bir cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Kadının şikayetçi olması halinde taksici hakkında soruşturma başlatılacağı, hatta paraları alıp kaçması nedeniyle de "Gasp" davası bile açılabileceği kaydedildi

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    Haberler Yaşam Taksici terörü! Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü
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