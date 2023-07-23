Taksici terörü! Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü

Kan revan içinde kalan kadının imdadına, çevredekiler yetişti. Zavallı kadını teselli etmek istedi. Şok geçiren kadın, uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar bir cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Kadının şikayetçi olması halinde taksici hakkında soruşturma başlatılacağı, hatta paraları alıp kaçması nedeniyle de "Gasp" davası bile açılabileceği kaydedildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.