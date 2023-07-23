Muğla'da makilik alanda yangın! Yoğun mücadele sürüyor





Edinilen bilgiye göre, Kumluova mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.