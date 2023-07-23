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    • Yaşam
    • 24.07.2023 05:06
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    • 24.07.2023 05:06
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    Muğla'da makilik alanda yangın! Yoğun mücadele sürüyor

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yangınla yoğun müdahalesi sürüyor. Ekipler 15 ararzöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve toma ile müdahale ediyor.

    Muğla’da makilik alanda yangın

    Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde başlayan yangın makilik alanda etkisini sürdürürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



    Edinilen bilgiye göre, Kumluova mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



    Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekipleri yangına karadan müdahalesi devam ediyor.



        YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR
        Yangına, 15 arazöz 6 su tankeri 3 dozer 6 yer ekibi ile birlikte 206 personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.



        'BÖLGEYE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER TAKVİYESİ İSTEDİK'
        Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Makilik alanda başlayan yangına tüm ekipler müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopter takviyesi istedik. Biz de belediye olarak tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik" dedi.

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        Haberler Yaşam Muğla'da makilik alanda yangın! Yoğun mücadele sürüyor
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