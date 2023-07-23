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    • Yaşam
    • 23.07.2023 18:07
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    • 23.07.2023 18:07
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    Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor: 6 helikopter, 2 uçak olay yerinde

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta korkutan orman yangını!

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

    KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI EVLERE SIÇRADI I VİDEO İZLE



    Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

        6 HELİKOPTER, 2 UÇAK, 20 ARAZÖZ OLAY YERİNDE
        Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale ediyor.

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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor: 6 helikopter, 2 uçak olay yerinde
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