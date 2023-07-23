Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor: 6 helikopter, 2 uçak olay yerinde





Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.