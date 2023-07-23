Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI EVLERE SIÇRADI I VİDEO İZLE
Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.