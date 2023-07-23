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    • Yaşam
    • 23.07.2023 18:07
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    • 23.07.2023 19:22
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    Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor: 5 helikopter, 2 uçak olay yerinde

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki bölgesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, havadan ve karadan yapılan müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, birkaç saate yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta korkutan orman yangını!

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

    KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ORMAN YANGINI EVLERE SIÇRADI I VİDEO İZLE



    Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

        5 HELİKOPTER, 2 UÇAK, 20 ARAZÖZ OLAY YERİNDE
        Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale ediyor.

        VALİ ÖMER FARUK COŞKUN BÖLGEYE GELDİ
        Bölgede incelemede bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada "Hepimize geçmiş olsun Kazma Bağları mevkii dediğimiz Çatal Çam alanında orman yangını söz konusu. Burası vatandaşlarımızın bağ evlerinin yoğun olduğu bir bölge. Şuan için havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

        Havadan 5 helikopter 2 uçak ile yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Yerden de hem itfaiye, hem orman teşkilatımız ile yerelden özel sektörden destekle birçok arazöz müdahale ediyor. Buranın arazisi engebeli ve sokaklarında çok dar olması nedeniyle her yerden müdahale etme şansımız yok ama havadan daha çok karadan müdahale edilemeyen yerlere müdahale ediyoruz. Şuan için belli bir noktaya geldi inşallah hava şartlarında bir değişiklik olmaz ise birkaç saate kontrol altına almayı hedefliyoruz. İlimizde hava 41 derece ve nem çok düşük. Yangın ile ilgili iklim şartlarını yaşıyoruz.

            Dolayısı ile bundan kaynaklı mütevellit bir orman yangını. Ancak neden kaynaklı olduğu henüz tespit edilemedi, çalışmalarımız devam ediyor. Soruşturmalar devam ediyor. Arkadaşlarımızın gayreti yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına devam etmek." dedi.

            Yangınla ilgili bölgedeki bağ evlerinde mahsur kalan 2 yaşlı vatandaşın kurtarıldığı ve yaklaşık 20 hektarlık alanın ise zarar gördüğü öğrenildi.

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            Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor: 5 helikopter, 2 uçak olay yerinde
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