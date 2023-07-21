BAQA, 2023 koleksiyonuyla doğanın kusursuzluğunu şıklıkla buluşturuyor

Türk giyim markası BAQA, 2023 koleksiyonuyla doğanın ilham veren güzelliğini şehir yaşantısına taşıyarak sürdürülebilirlik ve çevre dostu tasarımlara vurgu yapıyor. Kurucusu Baran Karakoç'un açıklamalarıyla birlikte, bu koleksiyonun moda dünyasına yepyeni bir soluk getirdiği belirtiliyor.

Baran Karakoç, yeni koleksiyon hakkında yaptığı açıklamalarda, doğanın kusursuzluğundan aldıkları ilhamı ve sürdürülebilirlik kavramına verdiği önemi vurguluyor. %100 vegan kumaşlar kullanılan koleksiyondaki her parça, biyodegrasyon özelliğiyle doğaya zarar vermeden çevreye dost bir şekilde parçalanabiliyor.

Doğanın renk paletinden ilham alınan koleksiyonda, beyaz ve kahve gibi soft tonların yanı sıra sıcak ve canlı renkler de yer alıyor. Yenileyici kolektif enerjiyi yansıtan natürel renkler, piliseli elbiselerden oversize yumuşak dokulu kapsülere, makrome detaylı ceketlerden çantalara kadar şıklığın anahtarını sunuyor.

BAQA'nın 2023 koleksiyonu, doğayı modern ve şık bir görünümle şehir yaşantısına taşıyan bir eşsiz tarza sahip. Bu koleksiyon, sadece modaya yön vermekle kalmayıp, sürdürülebilirlik alanında da öncü bir rol üstlenerek gelecek nesillere yeşil ve etik bir miras bırakma hedefi taşıyor. Baran Karakoç, BAQA'nın 2023 koleksiyonu ile doğanın güzelliklerini moda dünyasında taçlandırarak, çevre bilincine dikkat çekmeye devam edeceklerini belirtti. Bu koleksiyonun, BAQA'nın doğaya ve insana olan saygılı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğunu ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik projelerinin hazırlığına başladıklarını ekledi.

BAQA'nın 2023 koleksiyonu, doğanın güzelliklerini ve modern şıklığı bir araya getirerek, sürdürülebilirlik konusunda da farkındalık yaratıyor. Baran Karakoç'un öncü vizyonu, moda dünyasına yeni bir perspektif katıyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma isteğini yansıtıyor.

"İlandır"