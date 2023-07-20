Kapalıçarşı'da ayarı düşürülen altın operasyonu!

Ayarı düşük bilezik, altın zincir, Reşat altını, yüzük gibi mücevherleri imal edenlerin, M.Ö. ve S.Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerin imal ettikleri ayarı düşürülmüş mücevherler, yardımcı ustalar ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikten sonra piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci kişilerin kuryelik yaparak, kimi zaman da saha elamanları ile sürmeye çalıştıkları tespit edildi.