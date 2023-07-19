Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.07.2023 18:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2023 20:00
    ABONE OL

    Son dakika: Gaziantep ve İzmir'de korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Son dakika haberleri...Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınla mücadelesi var gücüyle devam ederken öte yandan İzmir’in Selçuk ilçesinde saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep ve İzmir’de orman yangını!

    Orman yangını, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı.

    GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI: MÜDAHALE SÜRÜYOR I VİDEO İZLE

    BÖLGEDEN YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR
    Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.

    MÜDAHALE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR
    Yangın söndürme çalışmalarında 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 80 personel görev alıyor

        İZMİR'DE ORMAN YANGINI
        İzmir'in Selçuk ilçesinde saat 18.30 sıralarında Pamucak-Kuşadası yolu mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 5 uçak, 28 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

        ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
        Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR I VİDEO İZLE

        Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu.

            Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Körfez’de Başkan Erdoğan rüzgarı!
            Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep ve İzmir'de korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
                loading
                SON DAKİKA