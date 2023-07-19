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    • Yaşam
    • 19.07.2023 18:03
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    • 19.07.2023 18:16
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    Son dakika: Gaziantep ve Antalya'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Son dakika haberleri...Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar Köyü mevkiinde, Antalya'nın ise Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gaziantep ve Antalya’da orman yangını!

    Orman yangını, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı.

    BÖLGEDEN YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR
    Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.

    MÜDAHALE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR
    Yangına, helikopterler ve uçaklarla havadan, itfaiye, arazöz, jandarma ekiplerinin ise karadan müdahalesinin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

        ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
        Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevleri söndürmeye çalışıyor.

        Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        Dündar bile isyanda!
        Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep ve Antalya'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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