Son dakika: Gaziantep ve Antalya'da korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

BÖLGEDEN YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.