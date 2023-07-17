Savcı ayrılmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Önce dövdü sonra küvete...

"YAŞADIKLARININ HESANINI VERECEKSİN"

Vücudunun çeşitli yerlerinde ve boynunda boğulma izleri olan kadın, darp raporu aldı. Akşam saatlerinde hastaneden ayrılacağı sırada eşinden gelen 'Benden elindeki kanıtlarla tazminat istemeyeceksin. Anlaşmalı boşanacağız. Boşanmadan sonra bu yaşadıklarının hesabını vereceksin' tehdit mesajlarıyla savcılığa başvuran Şeyma A., savcı eşinden şikayetçi oldu.

2 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Aile Mahkemesine de başvurarak eşine karşı uzaklaştırma kararı talep eden kadının talebiyle, mahkeme savcı Fatih V.'nin genç kadının yanına ve konutuna yaklaşmamasına, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, çocuklarıyla olan kişisel münasebetinin askıya alınmasına ve bu kararın 2 ay süreyle uygulanmasına karar verdi.