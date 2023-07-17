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    • Yaşam
    • 17.07.2023 15:49
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    • 17.07.2023 15:49
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    Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculuk eğitimleri yaygınlaştırılmalı

    Oyuncu Özüm Çakır, Türkiye'de çekilen Türk dizilerinin Arap ülkeleri başta olmak üzere Kafkasya ve Balkan ülkelerinde de ilgiyle takip edildiğini ifade ediyor. Buna rağmen sektöre yeni yeteneklerin katılması için eğitim imkanlarının sınırlı olduğunu belirtiyor. Çakır, “Devletimiz sinema ve dizi sektörü için yeni yeteneklerin yetişmesine öncülük etmesi gerekir. Küçük yaşlardan itibaren keşfedilen yetenekler devlet desteğiyle ülkeye kazandırılmalı. Oyunculuğa başlayana kadar desteklenmeliler. Aynı zamanda yetiştirilen oyuncuların sadece Türkiye'de değil, Hollywood ve Bollywood gibi sinema sektörünün kalbinin attığı mecralara da gönderilerek uluslararası projelerde yer almalarının sağlanması da gerekir.” diye konuştu.

    Oyunculuk eğitimleri yaygınlaştırılmalı

    "Oyunculuk eğitimlerinin yaygınlaştırılması, Türk sinema ve dizi sektörünün gelişimi için büyük önem taşıyor" diyen Özüm Çakır'ın bu sözleri, oyunculuk yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için daha fazla fırsat ve kaynak sağlanması gerektiğini vurguluyor.

    Devletin, genç yetenekleri destekleyen programlar ve okullar aracılığıyla yetenekli oyuncuları keşfetme ve onlara eğitim imkanı sunma konusunda aktif rol oynaması gerektiğini belirten Çakır, Türkiye'nin yetiştirdiği oyuncuların uluslararası arenada da başarılı olabileceğine inandığını vurguluyor. Bu nedenle, yetiştirilen oyuncuların sadece Türkiye'de değil, dünya sinema sektörünün merkezlerinde de kendilerini gösterebilecekleri projelerde yer almasının teşvik edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

    Bu sayede Türk oyuncular, küresel çapta tanınma ve başarı elde ederek Türk sinemasının uluslararası alanda daha da güçlenmesine katkı sağlayabilir.

    Oyunculuk eğitimlerinin yaygınlaştırılması, genç yeteneklerin keşfedilmesini ve yetenekli oyuncuların profesyonel bir şekilde yetiştirilmesini sağlayarak Türk sinema ve dizi sektörünün büyümesine katkı sağlayacaktır.

    Özüm Çakır'ın bu konudaki görüşleri, Türkiye'nin oyunculuk potansiyelini artırmak ve uluslararası arenada başarılı oyuncular yetiştirmek için atılması gereken adımlara dikkat çekiyor. Devlet ve ilgili kurumlar, bu konuda gereken önemi vererek oyunculuk eğitimlerinin yaygınlaşmasını desteklemeli ve genç yeteneklere fırsat sunmalıdır.

    Bu bir ilandır.

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    Haberler Yaşam Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculuk eğitimleri yaygınlaştırılmalı
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