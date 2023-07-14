Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevenlerini üzecek haber! Organ nakli bekliyor...

Aşırı zayıflama isteği salgın gibi yayıldı. Bilinçsiz diyetler arttı. Ehil olmayan beslenme uzmanları, reçete yazmaya kalktı. İşte tüm dünyanın tartıştığı diyetler bu kez ünlü bir ismin hayatını yaktı.

Bu isim oyuncu Ufuk Özkan'dı. Aslında her şey Özkan'ın bir rol için diyet yapmasıyla başladı. Spor yapmayı sevmeyen Özkan, Hollywood diyetini uyguladı.