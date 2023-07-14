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    Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevenlerini üzecek haber! Organ nakli bekliyor...

    Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywood diyeti yapmaya başladı. Ardından bağışıklık sistemi çökünce karaciğeri yetmezliği yaşadı. Organ nakli başvurusu yaptı...

    ’Ufuk’ta nakil var

    Aşırı zayıflama isteği salgın gibi yayıldı. Bilinçsiz diyetler arttı. Ehil olmayan beslenme uzmanları, reçete yazmaya kalktı. İşte tüm dünyanın tartıştığı diyetler bu kez ünlü bir ismin hayatını yaktı.

    Bu isim oyuncu Ufuk Özkan'dı. Aslında her şey Özkan'ın bir rol için diyet yapmasıyla başladı. Spor yapmayı sevmeyen Özkan, Hollywood diyetini uyguladı.

    Karbonhidrat ve proteini bırakıp sadece meyve tüketmeye başladı. Hızla zayıfladı. Ancak bu sırada bağışıklık sistemi çökünce hastalandı. Ve karaciğerinin iflas ettiği vurgulandı. Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve organ nakli başvurusunda bulunan Ufuk Özkan, Instagram'dan sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm.

        Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

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        Haberler Yaşam Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevenlerini üzecek haber! Organ nakli bekliyor...
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