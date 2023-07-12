Pendik'teki miras cinayetinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bir anlık öfkeyle kendimi...

İstanbul Pendik'te Ö.Ö., geçen cumartesi fabrikanın mirası yüzünden tartıştığı kardeşi Osman Ö., yengesi Dilek Ö., yeğeni Efe Burak Ö. ve akrabası Zafer Ö.'yü tabancayla hayattan kopardı.
Polis, olay günü sahibi oldukları yan yana villalarda bir otomobilin park edilmesi yüzünden 3 kardeş arasında yeniden tartışma yaşandığı diğer aile üyelerinin de katılımıyla olayın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ortaya çıkardı.
Ö.Ö., "Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu. Olay günü kardeşim Ö. Ö.'nün otomobilini çektiği yer yüzünden Osman bağırmaya başladı. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim" diye konuştu. Katil Ö.Ö. ve kardeşi Ö.Ö., tutuklandı.