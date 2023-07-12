Pendik'teki miras cinayetinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Bir anlık öfkeyle kendimi...

Ö.Ö., "Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu. Olay günü kardeşim Ö. Ö.'nün otomobilini çektiği yer yüzünden Osman bağırmaya başladı. Bir anlık öfkeyle kendimi kaybetmişim" diye konuştu. Katil Ö.Ö. ve kardeşi Ö.Ö., tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN