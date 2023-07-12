Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletti! Dondurucudaki cesedin detayları ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.
BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE
Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.
MUHAMMED'İ 6 PARÇAYA BÖLMÜŞ
6 parçaya bölünmüş halde bulunan cesetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 20'li yaşlarda bir gence ait olduğu belirlenen cesetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektiflerinin çalışmaları sürüyor.