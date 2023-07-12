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    • Yaşam
    • 12.07.2023 14:49
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    • 13.07.2023 09:12
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    İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu

    İstanbul Bayrampaşa'da dün öğlen saatlerinde bir daireye giren polisler parçalanarak dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 parçaya bölünmüş cesetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimlik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nur Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro ekipleri konuyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki ilk ifadesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu

    İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.

    BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE



    Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

    6 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ CESET BULUNDU
    6 parçaya bölünmüş halde bulunan cesetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 20'li yaşlarda bir gence ait olduğu belirlenen cesetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektiflerinin çalışmaları sürüyor.

        POLİSE KAÇIRILDI İHBARI YAPILDI
        Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı.

        GAZETECİ-YAZAR MUSTAFA KASADAR'IN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Kimik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları Sahibi Gazeteci Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşındaki Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı.

        Gasp Büro Dedektifleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.

        İŞTE ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ
        Şüpheli Hakan Ö.'nün ilk ifadesinde, "Geçen pazartesi Yemek yemek için buluştuk. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Babasının bana borcu olduğunu söyledim. Babasına yönelik biraz ağır ifadeler kullanınca da tepki gösterdi ve aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Kokmaması için parçalayarak derin dondurucuya koydum" dediği öne sürüldü

            "TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"
            Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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            Haberler Yaşam İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
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