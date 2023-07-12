İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu

İŞTE ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ

Şüpheli Hakan Ö.'nün ilk ifadesinde, "Geçen pazartesi Yemek yemek için buluştuk. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Babasının bana borcu olduğunu söyledim. Babasına yönelik biraz ağır ifadeler kullanınca da tepki gösterdi ve aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Kokmaması için parçalayarak derin dondurucuya koydum" dediği öne sürüldü