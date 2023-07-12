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    • Yaşam
    • 12.07.2023 14:49
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    • 12.07.2023 17:11
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    İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda erkek cesedi bulundu: Tek değil parça parça çıkarıldı

    Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa’da bir daireye giren polisler dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bir mahalle sakini evden derin dondurucu çıkarıldığını gördüğünü ifade ederek, Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi. İşte kan donduran olayın detayları...

    takvim.com.tr
    Dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulundu

    İstanbul'da bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.



    Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

    CESET PARÇALARI BULUNDU
    Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI
        Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.



        Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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        Haberler Yaşam İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda erkek cesedi bulundu: Tek değil parça parça çıkarıldı
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