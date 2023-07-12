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    • Yaşam
    • 12.07.2023 14:49
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    • 13.07.2023 12:42
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    Derin dondurucu cinayetinde kumar detayı! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş…

    İstanbul Bayrampaşa'da dün öğlen saatlerinde dondurucuda parçalanmış halde bulunan cesedin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nur Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 parçaya bölünmüş cesetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattırken kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin kaçırıldı ihbarı sonrası inceleme başlatan ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi. Şüpheler Hakan Ö.'ye yönelirken öte yandan Hakan Ö'nün kumar borcuna girdiği ve işten ayrıldığı öne sürüldü. Son dakika detayına göre gözaltına alınan Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
    Derin dondurucu cinayetinde kumar detayı!

    İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.

    BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE



    Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

    CESET 6 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ
    6 parçaya bölünmüş halde bulunan cesetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 20'li yaşlarda bir gence ait olduğu belirlenen cesetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro dedektiflerinin çalışmaları sürüyor.

        POLİSE FİDYECİLER TARAFINDAN KAÇIRILDI İHBARI YAPILDI
        Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Teknik ve kamera incelemesi başlatan ekipler, kayıp Muhammed Nuh Kasadar'ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.

        MİLLİ GAZETE YAZARI MUSTAFA KASADAR'IN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Kimlik tespiti yapılan cesedin Milli Gazete yazarı ve aynı zamanda Ravza Yayınları Sahibi Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşındaki Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı.

        40 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞ!
        İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.

        FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI
        Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

            KUMAR BORCU VARMIŞ
            Öte yandan şüpheli Hakan Ö'nün ailenin daha önceden yanında çalışan işçileri olduğu bir süre sonra kumar borcuna girdiği ve işten ayrıldığı öne sürüldü. Hakan Ö.'nün kumar yüzünden borcu olduğu için 19 yaşındaki genci kaçırıp fidye yoluna başvurduğu iddia edildi.

            'ESKİ KONULARDAN ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI'
            Gasp Büro'da sorguya alınan Hakan Ö, ilk ifadesinde, ''Babasının işyerinde çalışıyorum bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk. Yemekten sonra Bayrampaşa'da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum. Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum" dedi.

            ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
            Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan H. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

                "TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"
                Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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                Haberler Yaşam Derin dondurucu cinayetinde kumar detayı! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş…
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