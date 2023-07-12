Derin dondurucu cinayetinde fidye detayı! Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş…

MİLLİ GAZETE YAZARI MUSTAFA KASADAR'IN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimlik tespiti yapılan cesedin Milli Gazete yazarı ve aynı zamanda Ravza Yayınları Sahibi Mustafa Kasadar'ın oğlu 19 yaşındaki Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı.

40 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞ!

İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.