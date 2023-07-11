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    • Yaşam
    • 11.07.2023 21:51
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    • 11.07.2023 21:51
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    Türkiye onu konuşmuştu! Maseratili polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu!

    İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39), otomobilin içerisinde ölü bulundu. Üçgül'ün tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi. Üçgül hakkındaki iddialar nedeniyle açığa alınmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Maseratili polis ölü bulundu!

    Muğla'nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu'nda otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi.

    Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda Masseratili Polis olarak biliniyordu.

    TRAFİKTE YAŞADIĞI OLAY İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
    Trafikte yaşanan tartışma sırasında Avukat Fatih Uzun'un bacağını kıran 8,5 milyon liralık Maserati kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül açığa alınmıştı.

    NELER OLMUŞTU?
    Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında meydana geldi.

    34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı.



        Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi.

        Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.



        Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.



        POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI
        Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı. Soruşturmanın sonucuna göre polis memuru Üçgül hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Türkiye onu konuşmuştu! Maseratili polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu!
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