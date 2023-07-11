Türkiye onu konuşmuştu! Maseratili polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu!

Muğla'nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu'nda otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda Masseratili Polis olarak biliniyordu.
TRAFİKTE YAŞADIĞI OLAY İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Trafikte yaşanan tartışma sırasında Avukat Fatih Uzun'un bacağını kıran 8,5 milyon liralık Maserati kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül açığa alınmıştı.
NELER OLMUŞTU?
Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında meydana geldi.
34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı.