Pendik'te miras kavgası aile katliamıyla sonuçlandı! Suçunu itiraf etti, ifadesi kan dondurdu

BİR ANDA SİLAHINI ÇEKTİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Özden Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk (48)'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan 4 kişi kurtarılamadı.
Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Özden Özkul, olay yerinde bulunan kardeşi Özen Özkul ve onlara misafirliğe gelen 5 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.