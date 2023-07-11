Pendik'te miras kavgası aile katliamıyla sonuçlandı! Suçunu itiraf etti, ifadesi kan dondurdu

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Özden Özkul, "Şirketimizi ve babamdan kalan malları anlaşarak aramızda paylaştırmıştık. Önceleri her şey iyiydi. Ancak daha sonra Osman, daha fazla pay almak için bizimle tartışmaya başladı. Bu nedenle aramızda sürekli kavga çıkıyordu.