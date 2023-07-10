İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener saç ekimi yaş sınırı hakkında açıklama yaptı

Gülşen Şener, saç ekimi yaptırmak için en uygun yaş hakkında bilgi verdi.

İstanbul Hairline Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Şener, "Saç ekimi yaptırmak için yaş sınırı var mıdır?" sorusunu yanıtlayarak, saç ekimi için en uygun yaş aralığı hakkında bilgi verdi. Şener, genellikle doktorların 18-60 yaş aralığını saç ekimi için uygun olarak belirttiğini söyledi. Ancak, saç ekiminde kesin bir yaş sınırı koymak zor olduğunu da ifade etti.

Gülşen Şener, saç ekimi için en uygun yaşın genellikle 18-60 aralığında olduğunu belirtti. Ancak, bazı durumlarda genç hastalarda da belirgin saç dökülmesi yaşanabileceğini ve saç ekimi sürecine başlanabileceğini belirtti. Özellikle 20 yaşın altındaki genç hastalarda da saç dökülmesinin yaşanabileceğini ifade eden Şener, genetik faktörler, çevresel faktörler, stres, zararlı içecek kullanımları gibi nedenlerle saç dökülmesinin erken yaşlarda başlayabileceğinin altını çiziyor.

İstanbul Hairline olarak, saç ekimi için minimum yasal yaşın 18 olduğunu açıklayan Şener, sakal ekimi için ise minimum yaşın 20'ye kadar çıkabildiğini belirtti. Sakalın genellikle yirmili yaşların ortalarına kadar uzamaya devam ettiğini ve bu nedenle sakal ekimi için yaş sınırının saç ekimine göre biraz daha yukarıya çıktığını sözlerine ekledi.

Gülşen Şener, saç ekimi konusunda doğru yaş aralığını belirlemenin önemli olduğunu vurgulayarak, her hastanın bireysel durumunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Hairline olarak, uzman doktorlar tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme sonrasında hastalara en uygun saç ekimi tedavisinin belirlendiğini ve kaliteli hizmet sunmanın ön planda olduğunu dile getirdi.

"İlandır"