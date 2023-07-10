Giresun'da sağanak nedeniyle fabrikada göçük meydana geldi: 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi.
Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi.
Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. Ekipler toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'in (50) çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanda ekipler, elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırmak için zamanla yarışıyor.