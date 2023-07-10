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    • Yaşam
    • 11.07.2023 05:40
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    • 11.07.2023 05:40
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    Giresun'da sağanak nedeniyle fabrikada göçük meydana geldi: 3 işçiden 2'si kurtarıldı

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle fabrikanın depo bölümünde çökme meydana geldi. Ekipler tonlarca toprak yığını altında kalan 3 işçiden 2'sini kurtarırken, toprak altından sesini aldıkları işçi için çalışmalarını sürdürüyor.

    DHA
    Giresun’da fabrikada göçük

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler tonlarca toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.



    Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi.



    Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. kurtarıldı.



        Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. Ekipler toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'in (50) çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanda ekipler, elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırmak için zamanla yarışıyor.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Giresun'da sağanak nedeniyle fabrikada göçük meydana geldi: 3 işçiden 2'si kurtarıldı
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