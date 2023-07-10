Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, liposuction ameliyatını anlattı

"Liposuction, bölgesel yağların ince kanüller aracılığıyla parçalanarak dışarı alınmasını içeren bir vücut şekillendirme yöntemidir. Bu işlem, zayıflama amacıyla değil, dirençli bölgesel yağlanmaların giderilmesinde etkili bir tekniktir." Diyen Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, liposuction için aday olan kişilerin vücutlarında spor ve diyet ile giderilemeyen bölgesel yağ birikimleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca cilt elastikiyetinin iyi olması, liposuction sonuçlarının daha iyi olması açısından bir avantaj olacağını ifade ediyor. Ayrıca ciltte sarkıklık ve gevşeklik gibi durumlar söz konusuysa, liposuction ile birlikte başka cerrahi prosedürlerin uygulanması ihtimalinin de gözardı edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, liposuction ameliyatı öncesinde sigara içen kişilerin en az 2 hafta önceden sigarayı bırakmalarını önerirken, hastaların kullandığı ilaçlar hakkında doktorlarına bilgi vermesi gerektiğini ve kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan önce kesilmesi veya düzenlenmesi gerekebileceği uyarasında da bulunuyor.

Ameliyat öncesinde hastalara genellikle kompresyon çorapları giydirildiğini ifade eden Dr. Diyarbakırlıoğlu, süreci şöyle anlatıyor: "Liposuction ameliyatının uygulanış şekli, bölgeye bağlı olarak değişebilir ve genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Özel solüsyonlar kullanılarak yağ dokusu parçalanabilir hale getirilir ve kanamayı azaltmak, ağrıyı önlemek amacıyla enjekte edilir. Ardından özel kanüllerle yağ dokusu parçalanır ve vakum yardımıyla dışarı alınır. Bu işlem sırasında farklı teknikler kullanılabilir. Klasik liposuctionda sadece fiziksel olarak yağlar parçalanırken, lazer liposuction veya ultrasonik liposuction gibi yöntemlerde yağların parçalanması farklı enerji kaynaklarıyla sağlanır."

Liposuction ameliyatı sonrasında genellikle 1 gece hastane yatışı gerekebileceğini belirten Dr. Diyarbakırlıoğlu, küçük bir alana uygulanan liposuction işlemlerinde hastaların aynı gün içinde taburcu olabileceğini de ifade ediyor. "Ameliyat sonrası kanül giriş yerlerinden bir miktar sızıntı olması normaldir, ancak bu sızıntılar zamanla azalacaktır. Hastalar genellikle 4-5. günden itibaren sosyal yaşantılarına dönebilirler." Diyen Dr. Diyarbakırlıoğlu ameliyat sonrası korse kullanımını, vücudu desteklemek ve liposuction işlemi uygulanan bölgeleri toparlamak için önerdiklerini de belirtiyor. Ameliyat sonrasında ödemlerin tamamen gerilemesinin ve vücudun nihai şeklini almasının 4-6 ay gibi bir süre aldığını da belirten Diyarbakırlıoğlu, ameliyat öncesinde akla gelebilecek tüm soruların sorulması ve buna göre operasyona geçilmesi gerektiğini belirterek açıklamalarını sonlandırıyor.

"İlandır"