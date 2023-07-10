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    • Yaşam
    • 10.07.2023 11:31
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    • 10.07.2023 11:31
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    Çağrı Doğuş kimdir?

    Çağrı Doğu 1988 İzmir doğumlu köşe yazarı ve gazetecidir. Çağrı Doğuş ilk ve orta eğitim-öğretim hayatını İzmir’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünde bitirdi.

    Çağrı Doğuş kimdir?

    Çağrı Doğu 1988 İzmir doğumlu köşe yazarı ve gazetecidir. Çağrı Doğuş ilk ve orta eğitim-öğretim hayatını İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünde bitirdi.

    18 yaşından itibaren iş hayatının içerisinde olan Doğuş dijital medya planlaması alanına yöneldi. İngilizce başta olmak üzere İspanyolca, Almanca, İtalyanca dillerini bilmektedir. Türkiye'de yeme-içme sektöründe yıllardır varolan Doğuş, İzzet Çapa, Gökhan Tepe, Ayta Sözeri, Hakan Altun gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı. Son olarak 3 yıl önce başladığı köşe yazarlığına hâlâ devam etmektedir.

    "İlandır"

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