Karadeniz sele teslim oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı!

SAĞANAK KENT MERKEZİ VE 4 İLÇEYİ VURDU

Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı.