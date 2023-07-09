Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.07.2023 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2023 15:45
    ABONE OL

    Karadeniz sele teslim oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı!

    Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi sele teslim oldu. Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı açıklamada özellikle Yığılca ilçesinde metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Zonguldak'ta merkezi ve 4 ilçeyi su bastı. Yoğun sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle Zonguldak-İstanbul kara yolu tamamen trafiğe kapandı. Bartın’da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Erzincan'da ise sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. İşte Karadeniz Bölgesindeki son durum...

    takvim.com.tr
    Karadeniz’i sel vurdu!

    Zonguldak'ta etkili olan sağanak sebebiyle kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti.

    SAĞANAK KENT MERKEZİ VE 4 İLÇEYİ VURDU
    Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı.

    Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi. Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı. Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi.

        Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.

        ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI
        Yoğun sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle Zonguldak-İstanbul kara yolu tamamen trafiğe kapandı. Araçlar, yoldan geri döndürüldü. Ekipler, güzergahta yeni heyelanların yaşanmaması için çalışma yaptı.

        BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ; EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI
        Bartın'da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı'nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor.

            YAVRU KÖPEK, ÇAYA DÜŞTÜ
            Düzce'de sağanak ile birlikte Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

            ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
            Erzincan'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisi ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışmasına başladı.

            DÜZCE VALİSİ ATAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
            Düzce'de sağanak nedeniyle birçok noktada sel meydana geldi, köy yolları kapandı.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Düzce merkez, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde sele yol açtı, taşan derelere yakın yerleşim yerlerini su bastı.

                Vali Cevdet Atay, özellikle Yığılca ilçesinde metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü söyledi. AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, gönüllü arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere herkesin sahada olduğuna anlatan Atay, merkeze bağlı birkaç köyde sorun yaşandığını kaydetti.

                EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
                Vali Atay, Gündolaması köyünde taşkın meydana geldiğini aktararak, "Buralarda ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Hasanlar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 130'a ulaştı. Baraj bölgesinde, dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda ekiplerimiz çalışma yapıyor. Gölyaka'da yaklaşık 5 köyde tıkanan menfezleri sürekli açıyoruz. İl Özel İdaresi ekiplerimiz her ihtimale karşı orada bekliyor." ifadesini kullandı.

                Atay, kent genelinde riskli bölgelerdeki vatandaşları, tedbir amaçlı güvenli bölgelere taşıma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Meclis son mesai haftasına giriyor!
                Haberler Yaşam Karadeniz sele teslim oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı!
                    loading
                    SON DAKİKA