Şile'de nefes kesen operasyon: Yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Şile'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

ŞİLE'DE NEFES KESEN OPERASYON! | VİDEO İZLE

Şile Hacılı Mahallesi'ne dün Beyoğlu'nda gelen araçlarıyla gelen bir kadın 2 kişi dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı.