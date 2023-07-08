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    • Yaşam
    • 08.07.2023 16:36
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    • 08.07.2023 16:36
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    Şile'de nefes kesen operasyon: Yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

    Son dakika haberi! İstanbul Şile'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişi, Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şile’de nefes kesen operasyon! 2 kişi kurtarıldı

    Şile'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

    ŞİLE'DE NEFES KESEN OPERASYON! | VİDEO İZLE

    Şile Hacılı Mahallesi'ne dün Beyoğlu'nda gelen araçlarıyla gelen bir kadın 2 kişi dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı.


    Gece saatlerinde başlayan yağmurla dere yatağının yükselmesiyle mahsur kalan iki kişi bir ağaca çıktı.



    İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yüksek debi nedeniyle mahsur kalanlara dereden ulaşılamadı.


    Bunun üzerine helikopterli kurtarma operasyonu yapıldı. Sahil güvenlik helikopterinden iple sarkan görevli mahsur kalanları kurtardı.
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        Haberler Yaşam Şile'de nefes kesen operasyon: Yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
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