Pendik'teki miras kavgası katliamla bitti: 4 ölü 2 yaralı

Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.