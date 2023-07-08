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    • Yaşam
    • 09.07.2023 00:26
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    • 09.07.2023 00:26
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    Pendik'teki miras kavgası katliamla bitti: 4 ölü 2 yaralı

    Son dakika haberi! İstanbul Pendik'te, aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Miras kavgası katliamla bitti: 4 ölü

    Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Pendik'teki miras kavgası katliamla bitti: 4 ölü 2 yaralı
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