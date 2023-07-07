3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlatan Aybars pes etmedi! Tedavisi için gereken yardım toplandı

Barış ve Serap Karadağ çifti 2021'de çocukları Aybars'ı kucaklarına aldı. Aybar'ın SMA Tip 1 olduğu anlaşıldı. Bu sırada 3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlattı. Aile bir yandan SMA ile mücadele ederken diğer yandan da çocuklarının tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.
Çünkü Aybars bebek 4'üncü kez kalp krizi geçirdiği taktirde bünyesi bunu kaldıramazdı. Zor günler geçiren aile 18 ay sonra mutlu haberi aldı. Minik Aybars için gereken 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Türkiye'de vize işlemlerini tamamlayan aile hiç vakit kaybetmeden Aybars'ın tedavisi için Amerika'ya ulaştı. Burada ailecek poz veren Karadağ ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Tolga YANIK
ZÜMRA'NIN SAVAŞI
Malatya'da, 20 aylık SMA hastası Zümra Nazlı'nın yaşadığı ev depremde ağır hasar aldı. Bağlı olduğu 8 cihazla binadan güçlükle çıkarıldı. Hastaneye sevki sırasında nakil ambulansı kaza yaptı. Şimdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veren Zümra'nın babası Mehmet Nazlı ise şu ifadeleri kullandı: Zümra direniyor. Şimdi dolar yükselince, bizim kampanyamız da ilk önce 33 milyon lira gerekliydi. Şimdi ise 42 milyon lira para gerekiyor. İlacın fiyatı dolara bağlı.
F'ARI'ŞIN
Teröre darbe indirildi. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne huzur geldi. Şırnak'taki Faraşin ve Avaspi yaylaları da artık arıcıların adresiydi. Bölgenin tam 40 bin arılı kovanlara ev sahipliği yapacağı belirtildi. Faraşin Yaylası'nda arıcılık yapan Übeydullah Encü, yaylalarda çok arı olduğunu, yabancı arıcıların da geldiğini söyledi. Yaylanın Şırnaklılar'a yetmediğini belirten Encü, "Bin arının bulunması gereken yerde 5 bin arılı kovan konaklıyor. Bu yıl güzel bir verim almayı düşünüyoruz" dedi.
PARASI PUL OLDU
Balıkesir'de yaşayan Hayrettin Balkan (63) uzun yıllar rahatsızlık geçirdi. Yüzde 83 engelliydi. Yıllarca para biriktirdi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Hayrettin Balkan bypass ameliyatı için yattığı hastanede 3 kez ölümle burun buruna geldi. Bu süreçte biriktirdiği 350 bin lirasını kullanmak isteyince korkunç gerçekle yüzleşti. Çünkü paraların tedavülden kalktığını öğrendi. "Ben şimdi ne yapacağım" dedi.