Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlatan Aybars pes etmedi! Tedavisi için gereken yardım toplandı

    SMA hastası Aybars, tam 3 kez kalp krizi geçirdi. Coronavirüs’ü yendi. Asla pes etmedi. Ve tedavisi için gerekli 1 milyon 849 bin dolar yani 50 milyon TL toplanınca ABD’ye gitti. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Mucizeye finan’sma’n

    Barış ve Serap Karadağ çifti 2021'de çocukları Aybars'ı kucaklarına aldı. Aybar'ın SMA Tip 1 olduğu anlaşıldı. Bu sırada 3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlattı. Aile bir yandan SMA ile mücadele ederken diğer yandan da çocuklarının tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

    Çünkü Aybars bebek 4'üncü kez kalp krizi geçirdiği taktirde bünyesi bunu kaldıramazdı. Zor günler geçiren aile 18 ay sonra mutlu haberi aldı. Minik Aybars için gereken 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Türkiye'de vize işlemlerini tamamlayan aile hiç vakit kaybetmeden Aybars'ın tedavisi için Amerika'ya ulaştı. Burada ailecek poz veren Karadağ ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
    Tolga YANIK



    ZÜMRA'NIN SAVAŞI
    Malatya'da, 20 aylık SMA hastası Zümra Nazlı'nın yaşadığı ev depremde ağır hasar aldı. Bağlı olduğu 8 cihazla binadan güçlükle çıkarıldı. Hastaneye sevki sırasında nakil ambulansı kaza yaptı. Şimdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veren Zümra'nın babası Mehmet Nazlı ise şu ifadeleri kullandı: Zümra direniyor. Şimdi dolar yükselince, bizim kampanyamız da ilk önce 33 milyon lira gerekliydi. Şimdi ise 42 milyon lira para gerekiyor. İlacın fiyatı dolara bağlı.



    F'ARI'ŞIN
    Teröre darbe indirildi. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne huzur geldi. Şırnak'taki Faraşin ve Avaspi yaylaları da artık arıcıların adresiydi. Bölgenin tam 40 bin arılı kovanlara ev sahipliği yapacağı belirtildi. Faraşin Yaylası'nda arıcılık yapan Übeydullah Encü, yaylalarda çok arı olduğunu, yabancı arıcıların da geldiğini söyledi. Yaylanın Şırnaklılar'a yetmediğini belirten Encü, "Bin arının bulunması gereken yerde 5 bin arılı kovan konaklıyor. Bu yıl güzel bir verim almayı düşünüyoruz" dedi.



    PARASI PUL OLDU
    Balıkesir'de yaşayan Hayrettin Balkan (63) uzun yıllar rahatsızlık geçirdi. Yüzde 83 engelliydi. Yıllarca para biriktirdi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Hayrettin Balkan bypass ameliyatı için yattığı hastanede 3 kez ölümle burun buruna geldi. Bu süreçte biriktirdiği 350 bin lirasını kullanmak isteyince korkunç gerçekle yüzleşti. Çünkü paraların tedavülden kalktığını öğrendi. "Ben şimdi ne yapacağım" dedi.



        BİR YILDIZ KAYDI
        ABD'de yaşayan Hong Kong doğumlu dünyaca ünlü Disney yıldızı Coco Lee (48), geçen hafta intihara teşebbüs etti. Komaya girdi. Önceki gün hayatını kaybetti. "Mulan", "Crouching Tiger, Hidden Dragon" gibi yapımlarda yer alan Lee, 1990'lı yıllarda özellikle Asya'da büyük bir sanatçı haline gelmişti.



        KAFANA SIKARIM
        Fransa'da sürücü 17 yaşındaki Nahel M.'yi öldüren polis memuru Florian M'nin tutukluluğunun devamına karar verildi. Soruşturma ekibi olay yerinden geçen bir kişi tarafından çekilen videoyu inceledi. Polisin, Nahel M'ye "Kafana bir kurşun yiyeceksin" dediği belirlendi. Ardından silah sesleri geldi. Polis memuru ise ifadesinde, Nahel'in vücudunun üstünü değil altını hedef aldığını iddia etti. "Araç hareket ettiği için dengemi kaybettim" dedi.



        PRIGOZ'HAİN'!
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı silahlı bir isyan başlatan Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in St. Petersburg'daki malikanesi görüntülendi. Rusya güvenlik güçleri tarafından yapılan baskında, oligarkın çok sayıda silaha, altına ve peruklara bile sahip olduğu ortaya çıktı. Lüks evde Wagner liderinin düşmanlarının kafası kesik fotoğraflarını çerçeveletmesi ise şok etkisi yarattı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise Prigozhin'in St. Petersburg'da veya Moskova'da olabileceğini açıkladı.



            59 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 59 milyon 410 bin lira devretti. 5 bilenler 45 bin 309'ar, 4 bilenler bin 30'ar, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

            SÖZÜN BİTTİĞİ YER
            Nevşehir'de motosiklet tutkunu ehliyetsiz Nur Ökçesiz (16), otomobilin motosikletine çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Yanındaki 15 yaşındaki kız arkadaşı ise yaralandı. Ökçesiz'in kısa süre önce sosyal medyadan motosiklet kullanırken "Öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda" sözleri ile video paylaştığı ortaya çıktı.
            Dilara İlayda KAYIKÇI

            İLAÇ CİNNETİ
            İstanbul Sarıyer'de psikolojik sorunları olan Erdal Şahin (46), önceki akşam oturduğu sitede ilaçlarını almadığı için cinnet geçirdi. Eşi Nazlı (39) ile kayınvalidesi Salime Şahin'i (57) av tüfeğiyle katletti. Ardından intihar etti. Kayınpeder Mehmet Şahin de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

            ÇÖL SICAĞI G'ELLİ'YOR
            Uzmanlar uyardı! Dünya tarihinin en yüksek sıcaklıkları bu yaz yaşanacak. Termometreler, 50 dereceyi bulacak.

            SON BAHAR!
            Muğla'da Bahar Uçkun, arkadaşının motosikletine atladı. Ancak bir kamyon, hızla gelip çarptı. Talihsiz genç kız, ağır yaraladı. Yoğun bakıma kaldırıldı. 57 gün dayandı ama kurtarılamadı.

            'PARA'DİSE!
            Lahmacunun 500 TL'ye satıldığı Bodrum'da yeni tarife ortaya çıktı! Uyanıklar, pirzolaya 5 bin, meyve çubuğuna 3 bin, patates kızartmasına bin 700 TL yazdı. Üstelik 7 bin lira servis bedeli aldı. Toplam hesap, 60 bin liraya fırladı.

            VER ELON'I THREADS!
            Elon Musk'a meydan okuyan Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip Threads'i açtı. Kısa sürede 10 milyon takipçiye ulaştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Yaşam 3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlatan Aybars pes etmedi! Tedavisi için gereken yardım toplandı
                loading
                SON DAKİKA