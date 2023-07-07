3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlatan Aybars pes etmedi! Tedavisi için gereken yardım toplandı

Barış ve Serap Karadağ çifti 2021'de çocukları Aybars'ı kucaklarına aldı. Aybar'ın SMA Tip 1 olduğu anlaşıldı. Bu sırada 3 kez kalp krizi geçirip Coronavirüs'ü atlattı. Aile bir yandan SMA ile mücadele ederken diğer yandan da çocuklarının tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

Çünkü Aybars bebek 4'üncü kez kalp krizi geçirdiği taktirde bünyesi bunu kaldıramazdı. Zor günler geçiren aile 18 ay sonra mutlu haberi aldı. Minik Aybars için gereken 1 milyon 849 bin dolar toplandı. Türkiye'de vize işlemlerini tamamlayan aile hiç vakit kaybetmeden Aybars'ın tedavisi için Amerika'ya ulaştı. Burada ailecek poz veren Karadağ ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Tolga YANIK





ZÜMRA'NIN SAVAŞI

Malatya'da, 20 aylık SMA hastası Zümra Nazlı'nın yaşadığı ev depremde ağır hasar aldı. Bağlı olduğu 8 cihazla binadan güçlükle çıkarıldı. Hastaneye sevki sırasında nakil ambulansı kaza yaptı. Şimdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veren Zümra'nın babası Mehmet Nazlı ise şu ifadeleri kullandı: Zümra direniyor. Şimdi dolar yükselince, bizim kampanyamız da ilk önce 33 milyon lira gerekliydi. Şimdi ise 42 milyon lira para gerekiyor. İlacın fiyatı dolara bağlı.