Ciğerinde kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi Sedai Yılmaz: Bu vatanı teslim etmeyiz!

"HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNÜYORDUK"

Gazi Sedayi Yılmaz(41), O geceyi ömrüm boyunca unutamam. Akrabamızın düğünündeyken darbe girişimi olduğu haberini aldık. O anda herkes düğün salonundan dışarı çıkıp, Çengelköy meydanına yöneldi. Ben de arkadaşlarımla birlikte düğün salonunda çıkıp, tüm vatanseverler gibi koşarak şehit olmaya gittim. O hainlere fırsat vermemek için meydanları doldurduk. Uçaklar sanki üzerimizdeydi, yakın uçuyordu. Yüreğimizde korku yoktu, elimizde sadece Türk bayrakları vardı. Hiçbir şey düşünmüyorduk. Sadece vatan, millet aşkıyla oradaydık. Meydanda binlerce vatandaş vardı. Üzerimize doğru ateş ettiler. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Etrafımızda çok kişi vurulmuştu. Ben de o sırada vuruldum. Mermi kaburgama girdi. Yerde sürünerek yola doğru çıktım.