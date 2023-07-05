Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden Müteahhit Fevzi Polat gözaltına alındı

Fevzi Polat içeride 2 el ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat burada da 5 el ateş açtı. Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız silah kullanan Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

7-8 EL ATEŞ AÇTIĞI BELİRTİLDİ

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti.İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır.

Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.