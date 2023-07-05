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    • Yaşam
    • 05.07.2023 16:23
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    • 05.07.2023 17:21
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    CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasından silah sesleri yükseldi: Saldırgan Fevzi Polat Kılıç'ın eski yardımcısı çıktı

    Son dakika haberi! CHP'li Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ruhsatsız silah kullanan Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Polat'ın daha önce belediyeden ihale aldığı belirtilirken emniyetteki sorgusu sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Maltepe Belediyesi’nde silah sesleri yükseldi

    CHP'li Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi.

    MALTEPE BELEDİYESİ'NDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ I VİDEO İZLE


    BAŞKANA BİR ŞEY SORACAĞIM
    İddiaya göre Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra çıktı. Tekrar odaya yönelen Polat, 'başkana bir şey soracağım' diyerek içeri girdi.

    Fevzi Polat içeride 2 el ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat burada da 5 el ateş açtı.

    SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN İSİM CHP'Lİ ÇIKTI
    Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız silah kullanan Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.




        CHP'Lİ BELEDİYEDEN İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Fevzi Polat'ın daha önce belediyeden ihale aldığı belirtilirken emniyetteki sorgusu sürüyor.

        7-8 EL ATEŞ AÇTIĞI BELİRTİLDİ
        Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ
        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır.

        Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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        Haberler Yaşam CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasından silah sesleri yükseldi: Saldırgan Fevzi Polat Kılıç'ın eski yardımcısı çıktı
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