SMA hastalığı neden olur, belirtileri neler, hamilelikte fark edilebilir mi? SMA hastalığı genetik mi, tanısı nasıl konur? Tedavisi ve iyileşme süreci...

Son zamanlarda sık sık karşılaşılan SMA hastalığı için araştırmalar hızlandı. Spinal Musküler Atrofi, temel olarak kasların güçsüz kalmasına ve ileri derecede kişinin hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Ailelerin yürüttüğü kampanyalar sebebiyle merak edilen bu hastalık için detayları derledik. İşte SMA hastalığı hakkında tüm detaylar...
SMA NEDİR?
Spinal müsküler atrofi tip I (Werdnig-Hoffmann hastalığı olarak da adlandırılır), bu durumun en yaygın şeklidir. Doğumda veya yaşamın ilk birkaç ayında belirgin kas güçsüzlüğü olan bozukluğun şiddetli bir şeklidir.
SMA ANNE KARNINDA TESPİT EDİLİR Mİ?
SMA anne karnında (gebeklik döneminde) tespit edilebilir. Hamilelik sürecinde uygulanacak genetik testlerde hastalığın önceden tespiti mümkün olabilir.