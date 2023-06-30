Bayramda pazarlar açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda semt pazarları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul, Ankara ve diğer illerde bayramda pazarlar kurulacak mı merak ediliyor. Alışverişini semt pazarlarından yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarıı hızlandırdı. Peki, Kurban Bayramı'nda semt pazarları açık mı? İşte detaylar...
BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2023?
Bayramda pazara gitmek isteyen ve pazarda tezgah açmak isteyenler pazarların açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da pazarların bayram boyunca kapalı olacağı düşünülmektedir. Pazarcılar Esnaf Odasından alınacak karara göre değişiklik göstermektedir.
İSTANBUL EN POPÜLER SEMT PAZARLARI
Salı günü kurulan Kadıköy pazarı
Cumartesi günü kurulan Beşiktaş, Bakırköy ve Feriköy pazarları
Perşembe günü kurulan Ortaköy sosyete pazarı