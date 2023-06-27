Kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı? Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet açıkladı...

Kurban kestikten sonra kılınan namaz en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İbadetlerini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı sorusuna cevap arıyor. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz hakkında detaylar açıklandı. Peki, kurban kesildikten sonra namaz kılınır mı? İşte detaylar...
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NEDİR?
Kurban kestikten sonra kılınacak olan namaza, nasıl niyet edileceği gibi çeşitli konularla gündeme geldi. Kurban kestikten sonra kılınan namazın dinen bir hükmü, kurban ibadetinden önce araştırılıyor. Diyanet'in kurban kestikten sonra kılınan namaz konusundaki verdiği çeşitli bilgilere göre, Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat da nafile namaz kılınabilir.
Aslında kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu nedenle de bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati ve inancı yanlıştır. Ama kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir zamanda, sebepli ya da sebepsiz istediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de bu tarz bir ibadeti yapma şansına sahip olduğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât da nafile namazı da kılabilir. Bu sayede de Kurban sonrası namaz ibadeti tamamlanmış olur.
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NASIL KILINIR VE NİYET EDİLİR?
Kurban kesildikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişiler de, abdest aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra da;
1. Rekat: Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür Namazı kılmaya" diyerek niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunmaya başlar. Daha sonra da Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet uzunluğunda çeşitli ayetler okunur. "Allahu Ekber" denir ve ardından da Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ise üç defa denir. Rükûdan doğrulur ve "Semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel Hamd" denir. Daha sonra ise, "Allahu Ekber" denir ve ardından da secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denilerek doğrularak oturulur. Daha sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve ardından secdeye gidilir. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat: Ayağa kalkarak kıyama doğru durulur. Ardından besmele çekildikten sonra da Fatiha suresi okunur. Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet kadar uzunlukta istenen ayetler okunur. "Allahu Ekber" denilerek Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa denir. Rükûdan doğrularak da "Semi Allahu limen hamide ve Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra da secdeye gidilir. Oturarak Allâhumme Bârik ve Rabbenâ, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diyerek sağa ve sola doğru selam vererek namaz tamamlanır.