Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.06.2023 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2023 18:20
    ABONE OL

    Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? Kurban eti neden kokar, nasıl saklanır? En lezzetli şekilde yemek için...

    Kurban Bayramı'nda kesim işlemlerini tamamlayanlar etin ne kadar dinlenmesi gerektiğini merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusu yer alıyor. Peki, kurban eti neden kokar? Kurban eti hemen yenir mi? İşte en lezzetli haliyle tüketmeniz için kurban etinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar... sebebiyle taze et tüketiminin artmasıyla, kesme işleminin tamamlanmasının ardından kurban etinin tüketilip tüketilemeyeceği araştırılmaya başladı. Kurban etinin, kurbanlık kesildikten sonra nasıl dinlendirileceği, kaç saat sonra yenileceği ve ne zaman buzluğa konulacağı, yıkanıp yıkanmacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte kurban eti tüketimine dair bilinmesi gerekenler...

    takvim.com.tr
    Kurban eti hemen yenir mi, ne kadar dinlendirilir?

    Kurban eti hemen yenir mi sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte kurban eti hakkında tüm merak ettikleriniz...

    KURBAN ETİ YIKANIR MI?

    Kurban eti, steril ortamda kesilmelidir.

    Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına neden olur ve bu kötü sonuçlar doğurur, saklanacak kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olur.

    Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirerek tüketebilir; eğer yıkamakta ısrarcıysanız yıkadıktan sonra hemen pişirip tüketmelisiniz.

    KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLMELİ?

    Kurban eti dinlendirme işlemi, kesim sonrasında etin dinlenmesi ve olgunlaşması için yapılan bir uygulamadır. Kurban kesildikten sonra et, dinlendirme süresine ihtiyaç duyar; çünkü kesim sırasındaki stres ve hareketlilik etin sertleşmesine neden olur. Kurban etini dinlendirmek, kaslarında biriken sıvıların dengelenmesine ve etin daha lezzetli hale gelmesine yardımcı olur.

    Dinlendirme süresi genellikle etin tipine, kesim yöntemine ve amaca bağlı olarak değişebilir; ancak genellikle 2 ila 24 saat arasında değişir. Et, güneş almayan karanlık ve serin bir yerde, uygun sıcaklıkta (genellikle buzdolabı) bekletilir. Bu süre zarfında etin içerisindeki sıvılar daha homojen bir şekilde dağılır, kasların gevşemesi ve etin daha yumuşak olması sağlanır. Dinlendirme süreci, kurban etinin lezzetini ve kalitesini artırmak için önemli bir adımdır.

        KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR?

        Uzmanların, kurban eti dinlenmeli mi sorusuna yaptığı açıklamalar dinlemeyen etlerin daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor bir halde olacağı yönünde gerçekleşir. Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusuna 24 saat yani 1 gün cevabını verebiliriz. Kesilen etin hemen birkaç saat içinde yenilmemesi daha sağlıklıdır.

        Taze kesilen kurban etinde ölüm katılığı (rigormortis) adı verilen bir durum yaşanır ve bu aşamada etteki proteinin sindirimi zorlaşır. Bu nedenle et dinlendirilmeli ve ertesi gün tüketilmelidir.

        Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir.

        Kurban etini dinlendirme süresi, etin daha lezzetli ve kaliteli olması için önemlidir. Ancak kesim sonrasında etin hijyenik koşullarda saklanması da önemlidir. Etin dinlendirme süresi boyunca uygun sıcaklıkta bekletilerek taze ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi sağlanmalıdır.

        KURBAN ETİ NEDEN KOKAR?

        Kurban etinin kokmasının nedeni: Kurban eti çok taze bir et olduğundan ve aynı gün kesildiği için kasaptan ya da marketten satın aldığınız dinlendirilmiş etlerden koku olarak daha yoğundur. Genel olarak kurban eti saklama süresi içerisinde dolaba kaldırılmamış etler bakteri üreterek yeşillenme yapacağı için koku da kaçınılmaz olur. Hatta eğer etler poşette veya kapalı bir kap içerisinde bekletiliyor ise de yine kurban eti kokusu tüm dolabınızı sarabilir.

        Yeni kesilen taze eti kokutmadan işlemlerini bitirmek en akıllıca çözümdür aksi halde koku dayanılmaz hale gelebilir. Kurban etinin pişirilirken kokmasını önlemek için 1 gece, üzerini kapatmadan veya bir poşete koymadan herhangi temiz ve korunaklı bir kabın içinde dinlendirmelisiniz. Dinlenmiş etten koku da yavaş yavaş dağılacaktır.

        KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA ÇEKİLİR, HEMEN ÇEKİLİR Mİ?

        Uzmanlar, kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklenmesi hemen kıyma çektirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor.

        Uzmanlar, kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca eti iki gün buzdolabında dinlendirdikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

        Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

        KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

        Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün güneş almayan serin, korunaklı açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür. Bu yüzden de kurban eti hemen dolaba konur mu demek yerine eti dinlendirip koymak gerek.

        Et kendini salıp gevşedikten sonra, sıcaklığı düştükten sonra buzdolabına alınabilir. Burada da 3-4 günden fazla durduğunda bozulma belirtileri gösteren etlerin mümkün mertebe süreyi geçirmeden kurban eti poşeti ile buzluğa alınması icap eder.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
        Haberler Yaşam Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlendirilir? Kurban eti neden kokar, nasıl saklanır? En lezzetli şekilde yemek için...
            loading
            SON DAKİKA