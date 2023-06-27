İstanbul, Ankara ve diğer illerde bayramda pazarlar kurulacak mı merak ediliyor. Alışverişini semt pazarlarından yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarıı hızlandırdı. Peki, Kurban Bayramı'nda semt pazarları açık mı? İşte detaylar...