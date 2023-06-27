28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, güzellik salonları...

Kurban Bayramı 27, 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da idrak edilecek. Bu süreçte berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bayramlarda resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olduğu için araştırmalar hızlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda kuaförler açık mı? İşte tüm merak edilenler...