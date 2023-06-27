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    • Yaşam
    • 27.06.2023 23:36
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    • 27.06.2023 23:36
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    28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, güzellik salonları...

    Kurban Bayram'ında kuaförler açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı’nda berberler açık mı?

    Kurban Bayramı 27, 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da idrak edilecek. Bu süreçte berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bayramlarda resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olduğu için araştırmalar hızlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda kuaförler açık mı? İşte tüm merak edilenler...

    KURBAN BAYRAMI'NDA BERBERLER AÇIK MI, KAPALI MI 2023?

    Bazı berber ve kuaförler, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile kapalı olacak. Ancak bazı berber ve kuaförler bayram günlerinde hizmet vermeye devam edecek. Kuaförler ve berberler, bayram arefesinde açık oluyor. Bayram yoğunluğu nedeni ile arefe günü gece saat 24.00'a kadar vatandaşlara hizmet verebiliyor.

    KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖRLER AÇIK OLACAK MI?

    Kuaförler ve berberler, bayram arefesinde açık oluyor. Bayram yoğunluğu nedeni ile arefe günü gece saat 24.00'a kadar vatandaşlara hizmet verebiliyor. Kurban Bayramı2nın ilk günü kuaförlerin tercihine göre bazo yerler açık oluyor. Gideceğiniz kuaförleri arayarak açık olup olmadığını teyit etmelisiniz.

        KURBAN BAYRAMI'NDA BERBERLER AÇIK OLACAK MI?

        Farklı berberlere göre açılış saati farklılık gösterse de, arefe günü berberler geç saate kadar açık olacaktır. Gideceğiniz berberi arayarak teyit etmenizde fayda vardır. Kurban Bayramı'nda ise berberler kapalı olacaktır.
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        Haberler Yaşam 28,29,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? Kuaförler, güzellik salonları...
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