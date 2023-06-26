Prof. Dr. Erkan Soylu: Amaç daha rahat nefes almak ve daha estetik bir görünüm

Prof. Dr. Erkan Soylu'ya göre, rinoplasti ameliyatlarında genel amaç, hastanın önceden yaşadığı problemleri gidermek ve burnunun estetik olarak iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu noktada, bir başkasıyla kıyaslanmak yerine, ameliyat öncesindeki burnunuzla kıyaslamak önemlidir. Her yüz, cilt ve burun birbirinden farklı olduğu için, kişinin burnunun başkalarının burnuyla aynı olması beklenemez.

"Ameliyat sonrası hastaların sıklıkla, 'Benim burnum neden onunki gibi olmadı', 'Benimki kısa onunki daha uzun', 'Onunki kalkık benimki doğal', 'Benimki ince onunki kalın' şeklinde bir başkasıyla kıyaslama yaptıklarını görmekteyiz," diyen Prof. Dr. Soylu, her bireyin burnunun kendine özgü ve özel olduğunu ifade ediyor. "İyi bir rinoplasti ameliyatının başarısı, ameliyat öncesindeki buruna göre estetik ve fonksiyonel anlamda ilerleme sağlanmasıyla ölçülmelidir." Diyen Prof. Dr. Soylu "Burun ameliyatlarında amacımız herkese aynı burnu yapmak değildir. Her yüzün güzel ve başarılı burnu birbirinden farklıdır. Rinoplasti ameliyatlarında kişinin doğal ve uyumlu bir görünüme kavuşması esastır. Estetik ameliyatların amacı, kişinin doğal özelliklerini koruyarak yüzüyle uyumlu bir buruna sahip olmasını sağlamaktır." İfadelerini kullandı.

"Rinoplasti ameliyatının başarısının ölçütü, her bireyin beklentilerini karşılaması, işlevsel iyileşme sağlaması ve doğal bir görünüm sunmasıdır." Diyen, Prof. Dr. Erkan Soylu, bu noktada hastaların ameliyat öncesindeki burunlarına odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Eğer ameliyat sonrasında hastanın burnunda estetik ve fonksiyonel anlamda ilerleme sağlanmışsa, bu durum ameliyatın başarılı olduğunu gösterir." İfadeleri ile açıklamalarını sonlandırıyor.

Yasal Uyarıdır: Bu içerikten Turkuvaz Medya Sorumlu değildir