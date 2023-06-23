Kurban Bayramı'nda semt pazarları açık mı? Bayramda pazarlar açık mı 2023? İstanbul, Ankara, İzmir.

BAYRAMDA PAZARLAR AÇIK MI 2023?

Bayramda pazara gitmek isteyen ve pazarda tezgah açmak isteyenler pazarların açık olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da pazarların bayram boyunca kapalı olacağı düşünülmektedir. Pazarcılar Esnaf Odasından alınacak karara göre değişiklik göstermektedir.