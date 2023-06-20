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    • Yaşam
    • 20.06.2023 09:27
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    • 20.06.2023 09:31
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    Sabancı ailesini karıştıran dinleme skandalı! Harekete geçtiler

    Son dakika haberleri...Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla yaptığı bir toplantıyı gizlice kayda alan hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sabancı ailesinde dinleme şoku!

    Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın bır toplantısında gizli kayıt skandalı ortalığı karıştırdı. Olay 6 Aralık 2022'de meydana geldi.

    Mukaddes S., isimli hemşire Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi.

    SES KAYDINA ALIRKEN YAKALANDI
    Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında bir de hemşire Mukaddes S., katıldı. Toplantı başlandığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti.

    Toplantıya katılanlar hemşireye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi.

    Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

    Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kendisinin de kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildi.

        İŞİNE SON VERİLDİ
        Türkan Sabancı hemşirenin işine son verirken, ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        Şikâyet dilekçesinde şüphelinin kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğini bu nedenle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
        Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Haberler Yaşam Sabancı ailesini karıştıran dinleme skandalı! Harekete geçtiler
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