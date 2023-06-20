Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.06.2023 13:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.06.2023 13:41
    ABONE OL

    Farklı noktalar aynı manzara! CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da borular patladı

    CHP'li İBB'ye bağlı ve boru patlatmakla ünlü İSKİ bu kez doğal gaz borusunu patlattı. Adrese gelen İGDAŞ ekiplerinin sızıntıya müdahale ettiği sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Öte yandan Beyoğlu'nda yine İSKİ'ye ait su borusu patladı. Yaklaşık 5 saat akan su nedeniyle yol göle döndü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB felaketi yaşatmaya devam ediyor!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi skanllarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İmamoğlu ve CHP'nin gündeminde yer alan koltuk savaşları nedeniyle ihmal ettiği ve görmezden geldiği İstanbul'un sorunları her geçen gün artıyor. Son olarak Kadıköy ve Beyoğlu'nda iki farklı olay yaşandı.

    İlk olarak Kadıköy'de İSKİ çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Adrese gelen İGDAŞ ekiplerinin sızıntıya müdahale ettiği sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir personel, şahsa tepki göstererek olay yerinden uzaklaştırdı.

    Olay dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

        EKİPLER ÇALIŞIRKEN SİGARAYLA BAŞLARINDA BEKLEDİ
        İGDAŞ ekiplerinin, doğal gaz borusunun patladığı alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir başka şahıs, sigara içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

        NE ÇALIŞMASI OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

        Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, "Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

        Yine İstanbul'un farklı bir noktasında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Yaklaşık 5 saat akan su nedeniyle yol göle döndü.



            Olay, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

            Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Çevredekilerin ihbarına rağmen henüz olay yerine gelen olmadı. Yaklaşık 5 saattir akan su nedeniyle yol su içinde kaldı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım
            Haberler Yaşam Farklı noktalar aynı manzara! CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da borular patladı
                loading
                SON DAKİKA