Farklı noktalar aynı manzara! CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da borular patladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi skanllarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İmamoğlu ve CHP'nin gündeminde yer alan koltuk savaşları nedeniyle ihmal ettiği ve görmezden geldiği İstanbul'un sorunları her geçen gün artıyor. Son olarak Kadıköy ve Beyoğlu'nda iki farklı olay yaşandı.
Olay dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.