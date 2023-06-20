Farklı noktalar aynı manzara! CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da borular patladı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi skanllarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İmamoğlu ve CHP'nin gündeminde yer alan koltuk savaşları nedeniyle ihmal ettiği ve görmezden geldiği İstanbul'un sorunları her geçen gün artıyor. Son olarak Kadıköy ve Beyoğlu'nda iki farklı olay yaşandı.