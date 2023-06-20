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    • Yaşam
    • 20.06.2023 15:26
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    • 20.06.2023 15:26
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    El Nino kabusu adım adım Türkiye'ye geliyor! Harita kıpkırmızı oldu: Uyarı üstüne uyarı: Aklı olan dışarıya 1 adım dahi atmasın

    Hava olaylarında uzun süredir etkili olan La Nina'nın ardından sıra El Nino kabusuna geldi. Dünyada El Nino'nun başlamasıyla birlikte can alan sıcaklık rekorları kırılıyor. Hindistan'da 46, Meksika'da ise 8 ölüm gerçekleşti. Bu hava olayı sonrası yüzlerce kuş sahillerde ölü bulundu. Şimdi Türkiye'ye geleceği yönünde haberler gündeme geldi. Peki, El Nino nedir, özellikleri ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    El Nino kabusu adım adım Türkiye’ye geliyor!

    2023 ve 2024'te sıcaklık rekorları kırılmasına yol açacak olan El Nino'nun Türkiye'ye de geleceği ileri sürülüyor. Haziranın ilk 11 gününde karada hava sıcaklığı yılın bu dönemine göre ölçülen en yüksek ortalamaya ulaştı. Peki, El Nino sıcaklıkları nedir, nasıl oluşur? İşte detaylar...

    Avrupa'nın Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), haziranda sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. Haziranın ilk 11 gününde karada hava sıcaklığı yılın bu dönemine göre ölçülen en yüksek ortalamaya ulaştı. 1950'lerden bu yana veri toplayan C3S, geçen ayın da en sıcak ikinci mayıs olduğunu belirlemişti. Bilim insanları bu sıcaklık rekorlarını El Nino hava olayıyla açıklıyor. El Nino hava olayı sırasında, ekvator boyunca batı yönünde esen rüzgarlar yavaşlıyor, ılık sular doğuya itiliyor ve okyanuslarda yüzey sıcaklıkları artıyor.

    KARNEYLE SU

    Çin'in kuzeyindeki bazı şehirlerde de haziran ayında hava sıcaklığı rekor kırdı. Acil durum tatbikatları başlatıldı. Mayıs ayında da Şanghay, bir asırdan fazla bir süredir en sıcak günlerini yaşamıştı. Ülkelerin sıcaklık krizine karşı su ve elektrikte enerji tasarrufu tedbirlerini devreye alması bekleniyor. Çin'de bazı şehirlerde firmalar ve insanlardan enerji kullanımlarını sınırlama getirmeleri istendi. İngiltere'de 13 Haziran'da kırılan sıcaklık rekorundan sonra ev sahiplerine içme ve yemek hazırlama gibi temel amaçlarla suyu kısıtlamalarının söylendiği bazı kentlerde karneyle su verildi.

        HİNDİSTAN'TA 46 ÖLÜ

        Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin tümünün 60 yaş üzeri ve daha önceden sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu, aşırı sıcak nedeniyle durumlarının kötüleştiği aktarıldı. Ballia bölgesinde Cuma günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42.2 derece olarak ölçüldü.

        MEKSİKA'DA 8 ÖLÜ

        Meksika'nın kuzeybatısı ve güneydoğusunda aşırı sıcaklar nedeniyle sekiz kişi öldü. Bu kişilerden yedisi sıcak çarpması, biri de susuzluktan hayatını kaybetti. Bu, nisandan bu yana Meksika'yı vuran üçüncü sıcak hava dalgası oldu. başkent Mexico City'de sıcaklık 35 dereceyi geçti. Bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Yüzlerce kuşun sahillerde ölü bulunduğu ülkede yetkililer, 'ısınan Pasifik Okyanusu'ndaki balıkların, daha serin sulara ulaşmak için derinlere dalması sonucu avlanamayan kuşların açlıktan öldüğünü' açıkladı.

        EL NİNO NE DEMEK?

        El Nino sırasında ılık su doğuya, Amerika'nın batı kıyısına doğru itilir.

        El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.

        El Nino havamızı önemli ölçüde etkileyebilir . Daha sıcak sular, Pasifik jet akımının nötr pozisyonunun güneyine doğru hareket etmesine neden olur. Bu değişimle birlikte, kuzey ABD ve Kanada'daki bölgeler normalden daha kuru ve daha sıcak olur.
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        Haberler Yaşam El Nino kabusu adım adım Türkiye'ye geliyor! Harita kıpkırmızı oldu: Uyarı üstüne uyarı: Aklı olan dışarıya 1 adım dahi atmasın
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