CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

TÜRKMEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.

İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20'de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu.

Açıklamada, cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.