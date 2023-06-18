Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu şahsın derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu

ÖNCE ÖLDÜRÜP GÜNLER SONRA DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ

Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.