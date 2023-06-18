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    • Yaşam
    • 18.06.2023 13:47
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    • 18.06.2023 17:23
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    Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu şahsın derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu

    Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki bir evde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın toplam 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette ve sıcak havada koku yapmaması derin dondurucuda saklandığı öğrenildi. İzmir Valiliği, sır olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir."

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    4 yabancı uyruklu şahsın parçalanmış cesedi bulundu

    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 ceset bulundu. Şüpheli şahıs tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

    Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
    Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

        TÜRKMEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
        İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.

        ÖNCE ÖLDÜRÜP GÜNLER SONRA DERİN DONDURUCUYA KOYMUŞ
        Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkul, "Mahallemizde böyle bir şey yapılması bizi çok etkiledi. Aile içi bir facia olduğunu duyduk. Yine polislerden duyduğumuza göre olayın ne zaman olduğu da belli değil. Katilin önce cinayetleri işlediğini birkaç gün sonra dondurucuya koyduğunu duyduk. İstanbul'da bir yakınları haber alamamış ve buraya gelmiş. Kapıyı da açan olmayınca ihbarda bulunmuş ve kapı açılmış. Olayla ilgili çok fazla iddia var" dedi.

        İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
        İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1594/13 Sokak No 20'de bulunan bir evde hepsi Türkmenistan uyruklu G.H., L.G., L.G. isimli 3 kadın ve R. isimli bir erkeğin cesedi bulundu.
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            Üvey anne
            Haberler Yaşam Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu şahsın derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu
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