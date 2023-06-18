Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu şahsın derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 ceset bulundu. Şüpheli şahıs tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.