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    • Yaşam
    • 18.06.2023 13:47
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    • 18.06.2023 14:30
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    Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3 yabancı uyruklu şahsın derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu

    Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    3 yabancı uyruklu şahsın parçalanmış cesedi bulundu

    İzmir Bayraklı'daki bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu.

    Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
    Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

    Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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    Üvey anne
    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3 yabancı uyruklu şahsın derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu
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