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    • Yaşam
    • 18.06.2023 13:47
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    • 18.06.2023 15:41
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    Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3 Türkmenistan uyruklu kadının derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu

    Son dakika haberleri... İzmir Bayraklı'daki bir evde Türkmenistan uyruklu 3 kadının cansız bedeni bulundu. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette ve sıcak havada koku yapmaması derin dondurucuda saklandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    3 yabancı uyruklu kadının parçalanmış cesedi bulundu

    İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde Türkmenistan uyruklu 3 kadın cesedi bulundu. Şüpheli şahıs tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

    Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
    Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

    Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

    TÜRKMEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
    İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.

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    Üvey anne
    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir Bayraklı'da esrarengiz ölüm! 3 Türkmenistan uyruklu kadının derin dondurucu içinde parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu
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