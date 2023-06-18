CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.

TÜRKMEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.