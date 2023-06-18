İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde Türkmenistan uyruklu 3 kadın cesedi bulundu. Şüpheli şahıs tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
CESETLER PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE BULUNDU
Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Şüpheli tarafından öldürüldükten sonra cesetlerin parçalara ayrıldığı ve sıcak havada koku yapmaması için derin dondurucuda sakladığı bildirildi.
TÜRKMEN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olaydan sonra kaçan Türkmenistan uyruklu cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayetin neden işlendiği henüz bilinmezken, şüphelinin yakalanmasının ve ifadesinin alınmasının ardından detayların netleşeceği öğrenildi.